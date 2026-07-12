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Израиль

В Ашдоде похоронили Владимира Логвинченко, сын которого был убит террористом 7 октября 2023 года

время публикации: 12 июля 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 15:24
Виталий Логвинченко и Владимир Логвинченко
Фото семьи Логвинченко

Сегодня, 12 июля, на старом городском кладбище Ашдода был похоронен Владимир Логвинченко, 60 лет. В субботу в море было обнаружено его тело.

Его сын Виталий Логвинченко, которому было 34 года, погиб 7 октября 2023 года. Он был убит террористами вместе со своим тестем Олегом Лифшицем (ему был 61 год). Виталий и Олег, проживавшие в Ашкелоне, рано утром 7 октября 2023 года поехали ловить рыбу в кибуце Эйн а-Шлоша, недалеко от границы с Газой. Услыхав выстрелы, они попытались скрыться на автомобиле, но не смогли далеко уехать, их обстреляли. Тогда они бросили машину и пытались прятаться, успев связаться по телефону с друзьями. Но были найдены террористами и убиты. Тело Олега обнаружили и опознали через неделю, тело Виталия – через две недели.

Израиль
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