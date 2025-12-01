Утверждено создание комиссии по продвижению реформы телевещания

Комиссия Кнессета утвердила создание парламентской комиссии по телерадиовещанию, которая будет заниматься продвижением разработанной министром связи Шломо Караи реформы телевещания.

Возглавит новую комиссию депутат от "Ликуда" Галит Дисталь-Атбариан, автор законопроекта о закрытии новостной службы общественной телерадиовещательной корпорации "Кан".

Отметим, что накануне юридическая советница Кнессета Сагит Афик постановила, что перенос рассмотрения законопроекта о реформе телевещания из финансовой комиссии в другую нанесет ущерб корректности законодательного процесса и ослабит возможности Кнессета контролировать ход обсуждения.

Сагит Афик указывает, что передача дальнейшей работы над законопроектом, который ранее прошел в первом чтении, в комиссию, не обладающую соответствующими полномочиями для работы над ним, создаст опасный прецедент, который повлияет на распределение полномочий между Кнессетом и правительством.

Афик также указывает, что создание новой комиссии специально для продвижения законопроекта о реформе телевещания не улучшит, а ухудшит ситуацию, поскольку речь идет об обширном и сложном законопроекте с серьезными долговременными последствиями.

Напомним, законопроект о реформе телевещания, продвигаемый министром связи, устанавливает, что будет создан новый регулирующий орган "Управление по вопросам вещания", который почти напрямую будет подчиняться министру связи. Кроме того, министр связи получает полномочия назначать 5 из 7 членов этого управления. Новая структура получит полномочия штрафовать телеканалы, причем штраф может составлять до 1% от доходов каналов. Министр также сможет дополнять и менять список нарушений, за которые предусмотрены санкции.

Кроме того, реформа отменяет разделение между владельцами телеканалов и редакциями новостей, действовавшее как защита от давления и посягательств на свободу слова. Теперь владельцы смогут напрямую вмешиваться в редакционную политику.

Еще одно нововведение – отмена требования к владельцам инвестировать в новостные службы минимум 55 миллионов шекелей в год. Это означает, что владельцы каналов могут сокращать бюджеты новостных служб, делая ставку на развлекательный контент. Кроме того, отмена такого обязательства может стать инструментов давления владельцев каналов на новостные службы.

Ещё один пункт реформы предполагает, что компании yes и HOT будут обязаны передавать государству все данные о телерейтингах. Если сегодня измерением рейтингов занимается независимый совет, то государственная служба, осуществляющая эту функцию, будет полностью подконтрольна власти. В результате власти смогут перенаправлять рекламные бюджеты в лояльные СМИ.