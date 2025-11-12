На Кипре продолжаются сильные подземные толчки, землетрясение ощущается в Израиле
время публикации: 12 ноября 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 17:09
Во второй половине дня 12 ноября в районе Кипра произошло повторное землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр располагался в 10 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг залегал на глубине 14 км.
Эти подземные толчки были сильнее, чем несколько часов назад.
В 16:24 слабые подземные толчки ощущаются на территории Израиля – как в прибрежных, так и во внутренних районах.
Сведений о причиненном ущербе на израильской территории нет.