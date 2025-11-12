Израильские военные обезвредили четырех боевиков в районе Рафиаха

В районе Рафиаха четверо боевиков приблизились к израильским военным, занятым уничтожением подземной террористической инфраструктуры. Сразу после обнаружения террористов по ним был открыт огонь. Боевики обезврежены.

В результате этого инцидента никто из израильских военных не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа продолжат уничтожение террористов и их инфраструктуры", – подчеркивается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.