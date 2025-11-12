x
12 ноября 2025
12 ноября 2025
12 ноября 2025
последняя новость: 17:43
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Израильские военные обезвредили четырех боевиков в районе Рафиаха

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 12 ноября 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 17:34
Израильские военные обезвредили четырех боевиков в районе Рафиаха
Oren Cohen/Flash90

В районе Рафиаха четверо боевиков приблизились к израильским военным, занятым уничтожением подземной террористической инфраструктуры. Сразу после обнаружения террористов по ним был открыт огонь. Боевики обезврежены.

В результате этого инцидента никто из израильских военных не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа продолжат уничтожение террористов и их инфраструктуры", – подчеркивается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Израиль
