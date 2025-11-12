В мастерской в Петах-Тикве тяжело травмирован рабочий
время публикации: 12 ноября 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 19:49
В мастерской на улице Йегошуа Штампфер в Петах-Тикве на рабочего упал тяжелый предмет. Он был доставлен в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.
По словам парамедиков "Маген Давид Адом", мужчина (примерно 35 лет) был зажат тяжелым предметом, он не дышал и у него не прощупывался пульс. Бригаде "скорой" удалось его реанимировать.
Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства происшествия.
