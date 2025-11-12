x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 21:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 21:04
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В мастерской в Петах-Тикве тяжело травмирован рабочий

время публикации: 12 ноября 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 19:49
В мастерской в Петах-Тикве тяжело травмирован рабочий
Пресс-служба МАДА

В мастерской на улице Йегошуа Штампфер в Петах-Тикве на рабочего упал тяжелый предмет. Он был доставлен в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

По словам парамедиков "Маген Давид Адом", мужчина (примерно 35 лет) был зажат тяжелым предметом, он не дышал и у него не прощупывался пульс. Бригаде "скорой" удалось его реанимировать.

Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

49-летний рабочий погиб в результате падения на стройке на севере страны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

На стройплощадке в промзоне Нир-Цви перевернулся трактор, погиб рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2025

Иностранный рабочий упал с высоты в районе Кейсарии, он в тяжелом состоянии