Назначено заседание правительства по утверждению бюджета

Секретариат правительства объявил о назначении даты заседания правительства по утверждению государственного бюджета.

Заседание состоится 4 декабря и начнется в 11:00. Ожидается, что проект бюджета будет утвержден правительством, что не гарантирует его утверждения Кнессетом.

Бюджет должен быть утвержден до 31 марта 2026 года. В противном случае, Кнессет будет распущен, и состоятся досрочные выборы.