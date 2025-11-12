Назначено заседание правительства по утверждению бюджета
время публикации: 12 ноября 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 19:22
Секретариат правительства объявил о назначении даты заседания правительства по утверждению государственного бюджета.
Заседание состоится 4 декабря и начнется в 11:00. Ожидается, что проект бюджета будет утвержден правительством, что не гарантирует его утверждения Кнессетом.
Бюджет должен быть утвержден до 31 марта 2026 года. В противном случае, Кнессет будет распущен, и состоятся досрочные выборы.