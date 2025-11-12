x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 19:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 19:22
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Зини обвинил бывших глав ШАБАКа в продвижении тоталитаризма

Судебные решения
Суд
ШАБАК
время публикации: 12 ноября 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 18:40
Зини обвинил бывших глав ШАБАКа в продвижении тоталитаризма
Olivier Fitoussi/Pool via AP

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини представил предварительный ответ в БАГАЦ на апелляцию против его назначения на должность.

Апелляцию, помимо прочих, подали три бывших главы спецслужбы – Карми Гилон, Ами Аялон и Надав Аргаман.

Зини опубликовал крайне резкий ответ, в котором потребовал отклонить апелляцию без рассмотрения, так как она продиктована не деловыми, чуждыми мотивами.

"Апелляция против моего назначения, поданная тремя бывшими главами ШАБАКа – это тоталитаризм под видом борьбы за демократию", - заявил Зини.

По его словам, апелляция основана на слухах, сплетнях и ложных публикациях в СМИ. "В этих апелляциях нет ничего кроме стремления нанести удар по человеку и по организации, которую он возглавляет", - заявил Зини.

Зини вступил в должность главы Общей службы безопасности 5 октября. В этот же день в суд была подана петиция в БАГАЦ против его назначения. Среди ее авторов бывшие начальники генштаба ЦАХАЛа Моше Яалон и Дан Халуц, а также высокопоставленные в прошлом сотрудники ШАБАКа и активисты оппозиционных общественных организаций.

Заседание назначено на 18 ноября. Петицию будут рассматривать глава Верховного суда Ицхак Амит, а также судьи Ноам Солберг и Давид Минц.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

БАГАЦ отклонил просьбу о трансляции заседания по петиции против назначения Зини