Зини обвинил бывших глав ШАБАКа в продвижении тоталитаризма

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини представил предварительный ответ в БАГАЦ на апелляцию против его назначения на должность.

Апелляцию, помимо прочих, подали три бывших главы спецслужбы – Карми Гилон, Ами Аялон и Надав Аргаман.

Зини опубликовал крайне резкий ответ, в котором потребовал отклонить апелляцию без рассмотрения, так как она продиктована не деловыми, чуждыми мотивами.

"Апелляция против моего назначения, поданная тремя бывшими главами ШАБАКа – это тоталитаризм под видом борьбы за демократию", - заявил Зини.

По его словам, апелляция основана на слухах, сплетнях и ложных публикациях в СМИ. "В этих апелляциях нет ничего кроме стремления нанести удар по человеку и по организации, которую он возглавляет", - заявил Зини.

Зини вступил в должность главы Общей службы безопасности 5 октября. В этот же день в суд была подана петиция в БАГАЦ против его назначения. Среди ее авторов бывшие начальники генштаба ЦАХАЛа Моше Яалон и Дан Халуц, а также высокопоставленные в прошлом сотрудники ШАБАКа и активисты оппозиционных общественных организаций.

Заседание назначено на 18 ноября. Петицию будут рассматривать глава Верховного суда Ицхак Амит, а также судьи Ноам Солберг и Давид Минц.