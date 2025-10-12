ЦАХАЛ подтвердил удары по "Хизбалле" на юге Ливана. Видео
время публикации: 12 октября 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 07:38
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации на юге Ливана террориста "Хизбаллы" и инженерной техники, которая использовалась для восстановления инфраструктуры террора.
Террорист "Хизбаллы" был уничтожен, когда ехал в автомобиле в районе деревни Калауийя. Удар по инженерной технике был нанесен в районе Блиды.
"Террористическая организация "Хизбалла" продолжает попытки восстановить террористическую инфраструктуру по всему Ливану, подвергая риску ливанское гражданское население и используя его в качестве живого щита", – отмечает ЦАХАЛ.
