ЦАХАЛ подтвердил удары по "Хизбалле" на юге Ливана. Видео

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации на юге Ливана террориста "Хизбаллы" и инженерной техники, которая использовалась для восстановления инфраструктуры террора.

Террорист "Хизбаллы" был уничтожен, когда ехал в автомобиле в районе деревни Калауийя. Удар по инженерной технике был нанесен в районе Блиды.

"Террористическая организация "Хизбалла" продолжает попытки восстановить террористическую инфраструктуру по всему Ливану, подвергая риску ливанское гражданское население и используя его в качестве живого щита", – отмечает ЦАХАЛ.