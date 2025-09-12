Продлен арест подозреваемого в убийстве беременной бывшей жены
время публикации: 12 сентября 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 12:19
Суд продлил содержание под стражей Даниэля Зелки, подозреваемого в убийстве бывшей жены. Зелка, работавший охранником, после выстрела женщине в голову попытался покончить с собой.
Он находится в больнице "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии. Рядом с реанимацией дежурят полицейские.
Напомним, трагедия произошла в четверг вечером в иерусалимском районе Гило: мужчина выстрелил в свою беременную бывшую жену, используя пистолет, которым он владел по лицензии. Пуля попала женщине в голову, она скончалась по прибытии в больницу.
Сам подозреваемый попытался покончить с собой, выстрелив себе в шею. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.