12 сентября 2025
Израиль

Продлен арест подозреваемого в убийстве беременной бывшей жены

Убийства
время публикации: 12 сентября 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 12:19
Пресс-служба полиции Израиля

Суд продлил содержание под стражей Даниэля Зелки, подозреваемого в убийстве бывшей жены. Зелка, работавший охранником, после выстрела женщине в голову попытался покончить с собой.

Он находится в больнице "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии. Рядом с реанимацией дежурят полицейские.

Напомним, трагедия произошла в четверг вечером в иерусалимском районе Гило: мужчина выстрелил в свою беременную бывшую жену, используя пистолет, которым он владел по лицензии. Пуля попала женщине в голову, она скончалась по прибытии в больницу.

Сам подозреваемый попытался покончить с собой, выстрелив себе в шею. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Израиль
