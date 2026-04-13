"Предлагал урегулировать оплату гонорара": предъявлены обвинения адвокату Идану Двиру

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против 42-летнего Идана Двира, адвоката, специализирующегося на армейском праве, который, по данным обвинения, использовал свое положение и должность с целью сексуальной эксплуатации девушек-военнослужащих и кандидаток на призыв. Он обвиняется в многочисленных случаях сексуализированного насилия в отношении десяти девушек, в том числе в отношении тайной агентки полиции, которая и помогла собрать доказательства этих преступлений.

Идану Двиру вменяются: изнасилование, попытка изнасилования, развратные действия с применением силы, многочисленные эпизоды развратных действий, попытка склонения человека к занятию проституцией при отягчающих обстоятельствах, сексуальные домогательства, передача ложной информации, уничтожение улик и другие преступления.

В обвинительном заключении подчеркивается, что Идан Двир, адвокат, представлявший военнослужащих в уголовных процессах в военных судах, совершал эти действия многократно в последние годы вплоть до своего ареста, используя дисбаланс сил и тяжелое положение заявительниц. Он рекламировал свои услуги в качестве защитника в роликах в TikTok, после чего к нему обращались военнослужащие срочной службы и кандидатки на призыв, в том числе солдатки-одиночки, не имевшие поддержки семьи.

Большинство обратившихся находились в статусе дезертирства или самовольного отсутствия на службе и ожидали уголовного разбирательства. В ходе общения Двир, как утверждается, систематически переводил разговор в сексуальную плоскость, задавал личные интимные вопросы об их отношениях, предыдущем сексуальном опыте и предпочтениях, а параллельно выяснял их материальное положение и способность оплатить его гонорар, составлявший тысячи шекелей.

По версии прокуратуры, Двир, понимая их психологическую и финансовую уязвимость, говорил, что вопрос представительства можно "урегулировать", и предлагал оформить его "другим способом" – посредством "услуг". В обмен на половые контакты или иные действия сексуального характера он предлагал скидку на гонорар в размере от 2000 до 10000 шекелей. Иногда он называл конкретные суммы за те или иные действия и даже отправлял "прайс-лист" с расценками.

Так, одной из заявительниц он сказал, что не понимает, как должен представлять ее, если она не готова вступить с ним в сексуальные отношения. Другой молодой женщине, по данным обвинения, он сказал: "Если я освобожу тебя сегодня, мне полагается компенсация?" В одном из эпизодов, как утверждает прокуратура, под видом профессиональной встречи Двир отвез одну из заявительниц к себе домой, а затем после сделанных ей предложений силой совершил в отношении нее действия сексуального характера, игнорируя ее прямые возражения.

В обвинительном заключении приводятся также несколько случаев развратных действий в отношении пострадавших во время консультаций в специальных помещениях для встречи с адвокатом в следственном изоляторе. В одном из случаев, чтобы усилить уязвимость одной из пострадавших и сделать ее зависимой от себя, еще до ее ареста он, скрыв свою личность, передал в военную полицию ложные сведения о якобы совершенных ею уголовных преступлениях. Это привело к возбуждению против нее уголовного расследования и ее аресту.

После того, как девушка была задержана полицией, он совершал в отношении нее действия сексуального характера без ее согласия. Далее, по версии прокуратуры, он предупредил ее, что может подать иск к ее родителям из-за неуплаты гонорара, и этим добился от нее обещания, уже во время содержания под стражей, что она "заплатит ему любым способом", в том числе в рамках его сексуальных предложений.

Чтобы скрыть свои действия, Двир, как утверждается, удалял письменные сообщения, которые отправлял заявительницам через приложения, через которые вел с ними общение, либо редактировал эти сообщения вскоре после отправки, чтобы в переписке оставались лишь "безобидные" тексты. В других случаях он просил общаться с ним через Telegram, где излагал свои предложения в чате, настроенном на автоматическое удаление сообщений через несколько секунд после прочтения.

После того как некоторые из пострадавших набрались смелости и подали жалобы в полицию, Центральное подразделение полиции, с санкции прокуратуры, задействовало полицейскую агентку. С ней Двир, по данным следствия, также вел долгую интимную переписку и делал сексуальные предложения.

Прокуратура просит продлить арест адвоката до завершения судебного разбирательства. Публикация любых деталей, которые могут привести к идентификации пострадавших, запрещена.