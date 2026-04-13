13 апреля 2026
последняя новость: 16:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В ходе крупнейшего удара по "Хизбалле" 8 апреля были уничтожены более 250 боевиков

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 13 апреля 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 16:59
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил, что в ходе операции "Вечная тьма", проведенной 8 апреля, были ликвидированы более 250 боевиков и командиров террористической организации "Хизбалла" в Бейруте, в долине Бекаа и на юге Ливана.

Среди ликвидированных – командир логистического подразделения "Хизбаллы" Хасан Мустафа Насер, ответственный за контрабанду и хранение вооружений, а также старшие офицеры разведывательного подразделения организации Али Касем, Абу Али Аббас и Али Хаджази, занимавшиеся сбором разведданных о целях на территории Израиля. Кроме того, был ликвидирован заместитель командира ракетных сил "Хизбаллы" Абу Мухаммад Хабиб, руководивший пуском ракет по Израилю на протяжении всей войны.

По данным военных, операция была направлена прежде всего против командной вертикали "Хизбаллы" – ее ракетных, разведывательных и оборонных подразделений. ЦАХАЛ продолжает уточнять число ликвидированных.

