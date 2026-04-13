x
13 апреля 2026
|
последняя новость: 16:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 апреля 2026
|
13 апреля 2026
|
последняя новость: 16:59
13 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Поселение Са-Нур в северной Самарии будет официально восстановлено уже в воскресенье

Иудея и Самария
время публикации: 13 апреля 2026 г., 15:49 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 15:57
На фото: семьи инициативной группы (гарина) Са-Нур вместе с Йоси Даганом и Замбишем (главой организации «Амана»)
Рои Хади, пресс-служба регионального совета Шомрон

Спустя 20 лет после изгнания из Гуш-Катифа и северной Самарии, в ближайшее воскресенье начинается новый этап в истории региона: поселение Са-Нур официально восстанавливается.

После завершения работ по подготовке инфраструктуры и установки временных домов (караванов), первые 16 семей поселятся в Са-Нур. Среди первых жителей будет и глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, который сам был изгнан из этого поселения два десятилетия назад и все эти годы возглавлял общественную и политическую борьбу за возвращение туда.

"Мы ждали этого момента каждый день на протяжении 20 лет, – отметил Йоси Даган. – Это момент исторической справедливости. Мы возвращаемся домой – в Са-Нур и во все поселения северной Самарии. Я благодарю министров Бецалеля Смотрича и Исраэля Каца за их поддержку в восстановлении поселений и возвращении военного присутствия в регион".

Первая волна из 16 семей (включая ветеранов поселения и новых жителей) – это только начало. Уже летом ожидается прибытие новых групп поселенцев. Параллельно с этим региональный совет Шомрона работает с правительственными министерствами над проектом строительства постоянного поселения "с нуля".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
