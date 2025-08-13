Возле военной тюрьмы в Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов

Сотни ультраортодоксов принимают участие в акции протеста возле базы "Бейт-Лид", на территории которой расположена 10-я военная тюрьма. Митингующие требуют освободить религиозных уклонистов, задержанных в конце прошлой недели.

Участники протеста называют задержанных уклонистов "заложниками" и требуют немедленно "положить конец этому аду" и освободить их "немедленно".

Ранее СМИ сообщили, что в четверг, 14 августа, возле военной тюрьмы проведут массовую молитву несколько сотен раввинов. Из-за установившейся в Израиле жары, молитва начнется в 21:00 и будет длиться около получаса.