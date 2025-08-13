x
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
Израиль

Возле военной тюрьмы в Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 13 августа 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 21:20
Возле военной тюрьмы в Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов
Chaim Goldberg/ Flash90

Сотни ультраортодоксов принимают участие в акции протеста возле базы "Бейт-Лид", на территории которой расположена 10-я военная тюрьма. Митингующие требуют освободить религиозных уклонистов, задержанных в конце прошлой недели.

Участники протеста называют задержанных уклонистов "заложниками" и требуют немедленно "положить конец этому аду" и освободить их "немедленно".

Ранее СМИ сообщили, что в четверг, 14 августа, возле военной тюрьмы проведут массовую молитву несколько сотен раввинов. Из-за установившейся в Израиле жары, молитва начнется в 21:00 и будет длиться около получаса.

