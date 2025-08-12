x
12 августа 2025
12 августа 2025
12 августа 2025
12 августа 2025
Израиль

Представитель ЦАХАЛа: "До конца года будут призваны почти три тысячи ультраортодоксов"

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
время публикации: 12 августа 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 17:01
Представитель ЦАХАЛа: "До конца года будут призваны почти три тысячи ультраортодоксов"
Chaim Goldberg/Flash90

На заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне выступил глава бригады планирования и кадрового управления в ЦАХАЛе бригадный генерал Шай Тайеб.

Он сообщил, что по оценкам командования армии в этом году в ЦАХАЛ призовутся 2900 ультраортдоксов. "Это заметно больше, чем в предыдущие годы и заметно меньше, чем то число, которое было нашей целью – 4800 призывников в год", – заявил бригадный генерал Тайеб. "Эта цифра еще более заметно уступает тому, что нужно армии", – добавил офицер.

Бригадный генерал Тайеб также сообщил, что первые повестки были направлены 24 тысячам призывников из ультраортодоксальных семей. Среди них в военкоматы явились 2007 человек.

