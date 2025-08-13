Заместительница главы МИДа едет в Южный Судан на фоне публикаций о переговорах

Замминистра иностранных дел Шарон Аскель отправляется в Южный Судан: это первый официальный визит представителя израильского правительства в эту страну. Аскель встретится с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром и другими высокопоставленными лицами.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, встречи будут сосредоточены на укреплении двустороннего сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, технологий, сельского хозяйства и энергетики, на укреплении регионального сотрудничества и на возможности предоставления израильской гуманитарной помощи.

В заявлении, опубликованном перед началом визита, Аскель подчеркнула: "В то время, как внимание международного сообщества сосредоточено только на Газе, в Южном Судане царит реальный гуманитарный кризис и угроза реального голода. Я рекомендую всем экспертам по голоду в международном сообществе и в студиях приехать сюда, чтобы увидеть своими глазами, что происходит, когда есть настоящий голод".

Она выразила благодарность правительству Южного Судана за поддержку Израиля на международных форумах. Визит Аскель проходит на фоне сообщения информационного агентства Associated Press о том, что Израиль ведет переговоры с властями Южного Судана о возможности переселения в эту страну жителей сектора Газы.