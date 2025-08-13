x
13 августа 2025
|
последняя новость: 15:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 15:10
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Заместительница главы МИДа едет в Южный Судан на фоне публикаций о переговорах

Судан
время публикации: 13 августа 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 14:30
Заместительница главы МИДа едет в Южный Судан на фоне публикаций о переговорах
Yonatan Sindel/Flash90

Замминистра иностранных дел Шарон Аскель отправляется в Южный Судан: это первый официальный визит представителя израильского правительства в эту страну. Аскель встретится с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром и другими высокопоставленными лицами.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, встречи будут сосредоточены на укреплении двустороннего сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, технологий, сельского хозяйства и энергетики, на укреплении регионального сотрудничества и на возможности предоставления израильской гуманитарной помощи.

В заявлении, опубликованном перед началом визита, Аскель подчеркнула: "В то время, как внимание международного сообщества сосредоточено только на Газе, в Южном Судане царит реальный гуманитарный кризис и угроза реального голода. Я рекомендую всем экспертам по голоду в международном сообществе и в студиях приехать сюда, чтобы увидеть своими глазами, что происходит, когда есть настоящий голод".

Она выразила благодарность правительству Южного Судана за поддержку Израиля на международных форумах. Визит Аскель проходит на фоне сообщения информационного агентства Associated Press о том, что Израиль ведет переговоры с властями Южного Судана о возможности переселения в эту страну жителей сектора Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 августа 2025

Иран собирает прокси: что стоит за визитом Лариджани в Багдад и Бейрут
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

AP: Израиль ведет переговоры с Южным Суданом о переселении жителей Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 августа 2025

Министр иностранных дел Южного Судана впервые посетил Иудею и Самарию