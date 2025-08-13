x
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На стройке в Раанане задержан подозреваемый в планировании теракта

время публикации: 13 августа 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 17:08
На стройке в Раанане задержан подозреваемый в планировании теракта
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотрудники полиции арестовали на стройплощадке в Раанане жителя одного из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, которого подозревают в причастности к планированию теракта.

Полицейские района Шарон в сотрудничестве с бойцами ЯСАМ провели целенаправленные розыски жителя Туль-Карема, подозреваемого в планировании теракта на территории Израиля.

В ходе розысков им удалось установить местонахождение подозреваемого, он был арестован на строительной площадке в Раанане и передан для допроса службам безопасности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2025

675-й день войны: удары в Газе, операции в Сирии, Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2025

Бойцы "Дувдеван" задержали торговца оружием, найден флаг ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2025

Поданы обвинения против террористов из окрестностей Иерусалима