На стройке в Раанане задержан подозреваемый в планировании теракта
время публикации: 13 августа 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 17:08
Сотрудники полиции арестовали на стройплощадке в Раанане жителя одного из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, которого подозревают в причастности к планированию теракта.
Полицейские района Шарон в сотрудничестве с бойцами ЯСАМ провели целенаправленные розыски жителя Туль-Карема, подозреваемого в планировании теракта на территории Израиля.
В ходе розысков им удалось установить местонахождение подозреваемого, он был арестован на строительной площадке в Раанане и передан для допроса службам безопасности.
