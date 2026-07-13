В Нешере автобус сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

На улице Бар Иегуда в Нешере автобус сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мужчина (примерно 60 лет) получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший был обнаружен парамедиками без сознания. На реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу РАМБАМ.

Медики оценивают состояние пациента как тяжелое и нестабильное.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.