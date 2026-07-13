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Израиль

В Нешере автобус сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

Мада
ДТП
время публикации: 13 июля 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 20:22
В Нешере автобус сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Бар Иегуда в Нешере автобус сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мужчина (примерно 60 лет) получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший был обнаружен парамедиками без сознания. На реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу РАМБАМ.

Медики оценивают состояние пациента как тяжелое и нестабильное.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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