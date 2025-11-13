Десятки боевиков ХАМАСа задержаны в Бейт-Лехеме незадолго до совершения крупного теракта

В ходе совместной операции Общей службы безопасности ШАБАК, ЦАХАЛа и полиции Иудеи и Самарии была остановлена крупная террористическая сеть ХАМАСа, действовавшая в районе Бейт-Лехема (Вифлеема). Сообщается, что террористы планировали нападения на израильских граждан и израильские службы безопасности в ближайшее время.

В рамках проводимого ШАБАКом расследования в ходе более чем 15 отдельных операций, проведенных резервистскими подразделениями бригады "Эцион" совместно с другими службами безопасности были задержаны около 40 активистов ХАМАСа. У них были изъяты разные виды оружия, включая винтовку М-16.

Старшие члены группировки занимались вербовкой боевиков и созданием террористических ячеек, приобретением оружия и планированием вооруженных нападений на израильтян. Одна из ячеек уже была в преддверии совершения крупных нападений.

Разрушение этой террористической сети предотвратило серьезные теракты, которые могли привести к большим человеческим жертвам.