МИД Индонезии: президент Субианто не прибудет в Израиль

время публикации: 13 октября 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 14:58
МИД Индонезии: президент Субианто не прибудет в Израиль
Bay Ismoyo/Pool Photo via AP

Министерство иностранных дел Индонезии опровергло сообщения, что президент Прабово Субианто прибудет с визитом в Израиль. Глава государства принимает участие в "саммите мира", который пройдет в Шарм аш-Шейхе.

Согласно публикациям израильских СМИ, Субианто должен был прилететь вечером 14 октября, после окончания праздника Симхат-Тора, а на следующий день встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Напомним: 12 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился в суд с просьбой перенести запланированные на среду, 15 октября, слушания по его делам. В ходатайстве было указано, что в этот день ожидается "чрезвычайно важный и срочный визит".

Страны поддерживают тайные контакты. Выступая месяц назад на сессии Генеральной ассамблеи ООН, индонезийский президент осудил действия Израиля в секторе Газы, однако призвал обеспечить и безопасность нашей страны, без чего подлинный мир будет невозможен.

