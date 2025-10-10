Власти Индонезии не допустили участие израильтян в чемпионате мира по спортивной гимнастике
время публикации: 10 октября 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 09:37
Власти Индонезии приняли решение о не допуске сборной Израиля на чемпионат мира по спортивной гимнастике.
Турнир начнется 19 октября в Джакарте.
О том, что израильтян не допустят на чемпионат заявили министр юстиции Индонезии и губернатор Джакарты.
Федерация гимнастики Индонезии отозвала приглашение израильских гимнастов.
В чемпионате должны были принять участие шесть израильских спортсменов, в том числе олимпийский чемпион Артем Долгопят.
