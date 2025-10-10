Власти Индонезии не допустили участие израильтян в чемпионате мира по спортивной гимнастике

Власти Индонезии приняли решение о не допуске сборной Израиля на чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Турнир начнется 19 октября в Джакарте.

О том, что израильтян не допустят на чемпионат заявили министр юстиции Индонезии и губернатор Джакарты.

Федерация гимнастики Индонезии отозвала приглашение израильских гимнастов.

В чемпионате должны были принять участие шесть израильских спортсменов, в том числе олимпийский чемпион Артем Долгопят.