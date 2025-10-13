Утром 13 октября президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. В аэропорту "Бен-Гурион" его встречают президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара Нетаниягу. Также Трампа встречают его спецпредставитель Стив Виткофф, зять Джаред Кушнер и дочь Иванка. Церемония проходит в зоне Терминала 1.

Прибытие Трампа совпало по времени с началом процесса освобождения заложников в Газе.

После церемонии в "Бен-Гурионе" состоится встреча в Кнессете, в том числе – с семьями заложников.

Запланированы выступления президента США, премьер-министра Израиля, спикера Кнессета и главы оппозиции на пленарном заседании Кнессета.

Визит будет кратким. Он должен завершиться около 13:00. Из Израиля Трамп направится в Шарм аш-Шейх на церемонию подписания соглашения по Газе.

В период визита Трампа шоссе №1, от "Бен-Гуриона" до Иерусалима, закрыто для движения транспортных средств в обоих направлениях и откроется только по завершении визита Трампа в Израиль. Для проезда в Иерусалим можно использовать следующие альтернативные маршруты: шоссе 443, шоссе 386, шоссе 395, шоссе 60, шоссе 90. Рекомендуется использовать Waze.

Полиция Израиля обращает особое внимание СМИ и общественности на то, что во время визита Трампа эксплуатация любых воздушных транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты, над аэропортом Бен-Гурион и Иерусалимом строго запрещена.

Визит Трампа в Израиль привел к проблемам в международном аэропорту "Бен-Гурион" и на подъездах к нему. Администрация аэропортов Израиля предупреждала о проблемах с движением автотранспорта с 06:00 до 14:00 на подъездах к "Бен-Гуриону" и просила пассажиров приезжать не менее чем за 4 часа до вылета, по возможности пользуясь поездом. Такси и трансферные службы в районе аэропорта не будут работать до 14:00. В службе информации "Бен-Гуриона" рекомендуют проверять онлайн-табло и сообщения перевозчиков.