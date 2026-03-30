Наземная операция против Ирана: реальные планы и скрытые риски. Комментарий Давида Шарпа

время публикации: 30 марта 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 14:48
Наземная операция против Ирана: реальные планы и скрытые риски. Комментарий Давида Шарпа
Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

Наземная операция против Ирана всё чаще обсуждается как возможный переломный момент конфликта. Однако за громкими заявлениями скрывается куда более сложная и ограниченная реальность.

США уже располагают силами в регионе, но их явно недостаточно для масштабного вторжения или смены режима. Речь идёт о нескольких тысячах морпехов и десантников — ресурсе для точечных, но не стратегических действий.

Наиболее вероятные сценарии — это не поход на Тегеран, а операции ограниченного масштаба. Среди них: захват ключевых островов, через которые проходит экспорт нефти, блокада Ормузского пролива и удары по прибрежной инфраструктуре. Эти шаги могут стать инструментом давления на Иран, а не попыткой его разгрома.

При этом риски остаются высокими: удары с территории Ирана, дроны, ракеты и угроза эскалации. Именно поэтому ключевая роль отводится авиации, которая должна «подготовить поле» задолго до высадки.

Главный вопрос — не в возможностях, а в решении. И его ещё предстоит принять.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

