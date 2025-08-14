Глава "Мосада" обсудил в Катаре ход переговоров о сделке по освобождению заложников

Глава "Мосада" Давид Барнеа посетил Доху с визитом, в ходе встречи с главой правительства Катара шейхом Мухаммадом Бин Абдельрахманом аль-Тани он обсудил сделку об освобождении заложников и прекращении военных действий в секторе Газы.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, в ходе этой встречи Барнеа убедительно подчеркнул, что решение кабинета по внешним делам и обороне о захвате Газы и других городов сектора не является частью "психологической войны", призванной оказать давление на ХАМАС, а представляют собой продолжение и расширение ведущейся в секторе военной операции.