Пять девочек, включая девятилетнюю, задержаны при попытке проникнуть в Ливан

Пять девочек, совершеннолетняя и четыре несовершеннолетние, самой младшей из которых всего девять лет, были во вторник задержаны полицией Кирьят-Шмоны по подозрению в попытке пересечь границу с Ливаном в районе реки Хацбани.

Об этом сообщает INN со ссылкой на правозащитный центр "Хонену". По данным организации, девочек задержали по подозрению в попытке проникновения на территорию Ливана.

Юридическую помощь задержанным оказывает адвокат Авраам Софер, представляющий "Хонейну". На момент публикации полиция Израиля не комментировала обстоятельства произошедшего.