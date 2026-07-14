x
14 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июля 2026
|
14 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
14 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пять девочек, включая девятилетнюю, задержаны при попытке проникнуть в Ливан

Полиция
Ливан
время публикации: 14 июля 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 16:03
Пять девочек, включая девятилетнюю, задержаны при попытке проникнуть в Ливан
Ayal Margolin/Flash90

Пять девочек, совершеннолетняя и четыре несовершеннолетние, самой младшей из которых всего девять лет, были во вторник задержаны полицией Кирьят-Шмоны по подозрению в попытке пересечь границу с Ливаном в районе реки Хацбани.

Об этом сообщает INN со ссылкой на правозащитный центр "Хонену". По данным организации, девочек задержали по подозрению в попытке проникновения на территорию Ливана.

Юридическую помощь задержанным оказывает адвокат Авраам Софер, представляющий "Хонейну". На момент публикации полиция Израиля не комментировала обстоятельства произошедшего.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2026

Пятеро израильтян пересекли границу с Ливаном и были возвращены ЦАХАЛом "домой"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 апреля 2026

Более 40 израильтян, прорвавшихся в Сирию, задержаны и переданы полиции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

ЦАХАЛ сообщает о незаконном проникновении израильтян на территорию Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2025

Полиция допрашивает 13 нарушителей, проникших в Сирию. Им грозит до четырех лет тюрьмы