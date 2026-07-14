Пять девочек, включая девятилетнюю, задержаны при попытке проникнуть в Ливан
время публикации: 14 июля 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 16:03
Пять девочек, совершеннолетняя и четыре несовершеннолетние, самой младшей из которых всего девять лет, были во вторник задержаны полицией Кирьят-Шмоны по подозрению в попытке пересечь границу с Ливаном в районе реки Хацбани.
Об этом сообщает INN со ссылкой на правозащитный центр "Хонену". По данным организации, девочек задержали по подозрению в попытке проникновения на территорию Ливана.
Юридическую помощь задержанным оказывает адвокат Авраам Софер, представляющий "Хонейну". На момент публикации полиция Израиля не комментировала обстоятельства произошедшего.
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