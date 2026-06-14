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Израиль

ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей 16 деревень на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 14 июня 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 10:46
ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей 16 деревень на юге Ливана
AP Photo/Bilal Hussein

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей Ливана, которые находятся в населенных пунктах Арки, Бнаафуль, Джбаа, Джарнайя, Хумин ат-Тахта, Хумин аль-Фаука, Кфар-Бейт, Кфар-Мельки, Кфар-Фила, Кфар-Шлаль, Айн-Бусуар, Азза (район Набатии), Айн-Кана, Араб аль-Джаль, Сарба (район Набатии) и Румин.

"В связи с нарушением соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла" Армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы, – сказано в этом сообщении. – ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям".

"В целях вашей безопасности необходимо немедленно покинуть дома и удалиться от указанных деревень и населенных пунктов на расстояние не менее 1000 метров, в сторону открытой местности, – подчеркивает ЦАХАЛ. – Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами и военной инфраструктурой, подвергает свою жизнь опасности".

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