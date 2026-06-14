ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей 16 деревень на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей Ливана, которые находятся в населенных пунктах Арки, Бнаафуль, Джбаа, Джарнайя, Хумин ат-Тахта, Хумин аль-Фаука, Кфар-Бейт, Кфар-Мельки, Кфар-Фила, Кфар-Шлаль, Айн-Бусуар, Азза (район Набатии), Айн-Кана, Араб аль-Джаль, Сарба (район Набатии) и Румин.

"В связи с нарушением соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла" Армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы, – сказано в этом сообщении. – ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям".

"В целях вашей безопасности необходимо немедленно покинуть дома и удалиться от указанных деревень и населенных пунктов на расстояние не менее 1000 метров, в сторону открытой местности, – подчеркивает ЦАХАЛ. – Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами и военной инфраструктурой, подвергает свою жизнь опасности".