Мотоциклист получил крайне тяжелые травмы возле поселка Бейт-Атарот

На шоссе 4613 неподалеку от Бейт-Атарот разбился мотоциклист. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего лежащим на обочине.

Оказав мотоциклисту, мужчине в возрасте около 30 лет, неотложную помощь на месте происшествия, его эвакуировали в машине интенсивной терапии в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, не прекращая реанимационных мероприятий.

Состояние пострадавшего критическое.