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Израиль

Мотоциклист получил крайне тяжелые травмы возле поселка Бейт-Атарот

Мада
ДТП
время публикации: 14 июня 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 09:47
Мотоциклист получил крайне тяжелые травмы возле поселка Бейт-Атарот
Пресс-служба МАДА

На шоссе 4613 неподалеку от Бейт-Атарот разбился мотоциклист. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего лежащим на обочине.

Оказав мотоциклисту, мужчине в возрасте около 30 лет, неотложную помощь на месте происшествия, его эвакуировали в машине интенсивной терапии в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, не прекращая реанимационных мероприятий.

Состояние пострадавшего критическое.

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