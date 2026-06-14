Мотоциклист получил крайне тяжелые травмы возле поселка Бейт-Атарот
время публикации: 14 июня 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 09:47
На шоссе 4613 неподалеку от Бейт-Атарот разбился мотоциклист. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего лежащим на обочине.
Оказав мотоциклисту, мужчине в возрасте около 30 лет, неотложную помощь на месте происшествия, его эвакуировали в машине интенсивной терапии в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, не прекращая реанимационных мероприятий.
Состояние пострадавшего критическое.
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