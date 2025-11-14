Арабы Иерусалима готовились к "великой войне" и покупали оружие против евреев

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против жителей Иерусалима 26-летнего Мухаммада Абеда эль-Наби и 23-летнего Габриэля Машаля, которые в течение нескольких лет занимались подготовкой к "великой войне" против евреев и действовали в рамках идеологии "Исламского государства".

Обвиняемые занимались приобретением и хранением оружия и боеприпасов и планировали совершение терактов. По данным обвинительного заключения, эль-Наби придерживался концепции, согласно которой разразится "великая война", и ему предстоит сражаться против "неверных" – прежде всего, против евреев.

По его словам, он нашел в лесу неподалеку от Шореша патроны к М-16, собрал их и спрятал часть в тайнике в том же лесу, часть возле своего дома в районе Шарфат на юго-востоке Иерусалима. После этого он начал приобретать и складировать другие боеприпасы.

После 7 октября и войны с Ираном оба обвиняемых стали еще больше придерживаться религиозной исламистской идеологии. Эль-Наби в этот период просматривал множество видео ХАМАСа и "Исламского государства" с записью массовых убийств. На встречах со своими соучастниками – Габриэлем Машалем и Махмудом Авадала – он показывал видео убийств гражданских и убеждал их поддержать организацию.

В период с февраля по март 2025 года эль-Наби обратился к Машалю с просьбой помочь ему купить оружие в преддверии "великой войны". Машаль обратился к своему брату, согласовал сделку и передал эль-Наби предложение о покупке пистолета. При посредничестве своего брата Машаль устроил сделку, и эль-Наби купил пистолет FN HP-35 и 50 патронов к нему за 35 тысяч шекелей. Оружие он спрятал в курятнике у себя дома. В октябре 2025 года эль-Наби купил в Кафр-Канге бронежилет.

Обвинительное заключение вменяет эль-Наби и Машалю действия с оружием в целях террора, торговлю оружием и боеприпасами, ношение оружия и хранение оружия и боеприпасов.