Уход Дермера, "амнистия" Нетаниягу и дело военной прокуратуры. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу остался один. Конечно, у премьер-министра нет недостатка в советниках и приближенных, а еще более в тех, кто хотят таковыми быть, но уход из политики Рона Дермера оставляет Нетаниягу без единого человека в окружении, к кому глава правительства испытывал бы искреннее уважение или проявлял готовность считаться с его мнением. Только время покажет, насколько заявление Нетаниягу о том, что "Дермер останется рядом", будет реальностью. Больше всего Нетаниягу хотел бы, чтобы Дермер стал новым Ицхаком Молхо – адвокатом, который не занимал официального поста, однако на протяжении многих лет был доверенным лицом Нетаниягу на переговорах с палестинскими арабами. Согласится ли на такую роль смертельно уставший за годы работы рядом с Нетаниягу Дермер, пока неясно.

Однако премьеру было чем утешиться в последние дни. Президент США Дональд Трамп продолжил борьбу за завершение суда над Нетаниягу. На сей раз, глава американской администрации направил письмо президенту Ицхаку Герцогу с официальной просьбой амнистировать главу правительства. В коалиции умилились, как будто совсем еще недавно не возмущались вмешательством иностранных государств во внутреннюю израильскую политику. В оппозиции возмутились, как будто совсем еще недавно не благодарили Трампа за активное вмешательство и вклад в достижение сделки с ХАМАСом. Были в Израиле и те, кто высказали опасение, что помощь Дональда Трампа – это своего рода премия или аванс за уступки, на которые Израиль пойдет в Газе.

В Верховном суде продолжилась борьба по вопросу о том, кто будет контролировать ход расследования дела бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми, а на самом деле продолжилось противостояние между правительством и юридическим советником.

Закон о призыве пребывает в глубокой коме, но в конце недели наметилась перспектива завершения бойкота коалиции ультраортодоксальными фракциями.

Уход Дермера: процесс распада команды

Министр стратегического планирования Рон Дермер подал на этой неделе в отставку. Этот шаг ни для кого не стал неожиданностью, так как Дермер сообщил о своих планах еще несколько месяцев назад. Однако в окружении премьер-министра до последнего момента надеялись, что этого не произойдет.

Министр стратегического планирования ушел в отставку, причем стал одним из немногих за многолетнюю карьеру премьер-министра, кто покинул должность, оставшись с Нетаниягу в хороших отношениях. В письме об увольнении почти невозможно найти намек на критику в адрес премьер-министра. Были те, кто увидели ее в словах о "моральном хаосе" и "страхе перед врагами", царивших на первых этапах войны. Однако в целом Дермер покинул политику без скандалов. Журналист Шалом Йерушалми сообщал, что один из министров предлагал Дермеру помощь на предстоящих праймериз. "Never forever" ("Никогда навсегда"), – ответил уже бывший министр.

Для Нетаниягу это утрата. С Роном Дермером он работает более двух десятилетий, и по словам приближенных, "Дермер для Нетаниягу – это третий сын".

Но дело не в сантиментах. Рон Дермер выполнял самые важные миссии, для которых необходимо абсолютное доверие премьера. Сейчас такого человека рядом с Нетаниягу нет, и вопрос, который задают многие, продолжит ли Дермер работать с Нетаниягу в новом формате. Очевидно одно – Нетаниягу, и не только он, в нем нуждается. "В этой войне у Дермера была танахическая миссия", – сказал мне бывший израильский дипломат. Возможно, эта миссия не последняя. А если добавить к этому недавнее увольнение главы Совета по национальной безопасности Цахи Анегби и назначение на дипломатическую должность главы аппарата Нетаниягу Цахи Бравермана, становится очевидно, что вокруг Нетаниягу образуется вакуум. Дермер сегодня, даже за пределами политики и правительства, необходим Нетаниягу.

Трамп против суда над Нетаниягу: помощь другу или плата за сговорчивость?

Письмо президента США президенту Израиля с предложением предоставить амнистию премьер-министру Биньямину Нетаниягу шокировало не всех только потому, что оно исходило от нынешнего американского президента. Его манеры и презрение к общепринятым манерам международной политики и дипломатии хорошо известны. Если бы любой другой глава государства поступил таким образом – это было бы воспринято, как грубейшее и совершенно неприемлемое вмешательство одной страны в деятельность независимой судебной системы другой. В случае Трампа, одни (коалиция) бурно приветствовали, вторые (оппозиция) вполголоса критиковали, причем не столько Трампа, сколько Нетаниягу. Он, по мнению главы оппозиции Яира Лапида, которое он высказал в интервью "КАН РЭКА", раз за разом "умоляет" Трампа помочь ему спастись от суда.

Так это или нет, но Трамп пытается. Возможно, речь идет о солидарности одного еще недавно обвиняемого с другим. Возможно, Трамп действительно возмущен тем фактом, что премьер-министр Израиля проводит столько времени в зале суда вместо того, чтобы вместе с ним строить новый Ближний Восток. Есть и конспирологическая теория, согласно которой Нетаниягу согласился на уступки в Газе, а Трамп пообещал ему за это посильную помощь в завершении суда. Эта теория не имеет никаких подтверждений, но постоянно муссируется.

С точки зрения юридической, обращение Трампа к Герцогу не имеет никакой силы. Для того, чтобы просьба об амнистии рассматривалась, она должна быть подана обвиняемым, причем сопровождаться готовностью признать себя виновным. Нетаниягу на это сейчас не готов.

В то же время ситуация не статична. В интервью австралийскому СМИ Нетаниягу сказал, что взвесит возможность амнистии, если она будет ему предложена. Сам он не собирается ее просить. В то же время, израильские СМИ сообщили, что президент Герцог пытался продвигать возможность переговоров по сделке. Переговоры к успеху не привели. О необходимости сделки заявил на этой неделе и бывший глава Верховного суда Аарон Барак.

Не очень понятно, кому нужнее сделка сегодня – обвинению, чтобы остановить процесс, который едва ли не каждую неделю открывает все новые и новые проблемы для прокуратуры, или обвиняемому, который, несмотря на утверждения его сторонников о развале дела, все еще обвиняемый. Как бы то ни было, складывается впечатление, что обе стороны не прочь "слезть с дерева". Как говорится, о принципе договорились, теперь вопрос цены. А цена эта давно и хорошо известна: тот самый "калон", признание действий Нетаниягу позорными, которое выводит его за рамки политики на семь лет. Ранее Нетаниягу отказывался платить эту цену, и это не позволило прийти к договоренности. Нет оснований полагать, что на сей раз будет иначе.

Дело о венной прокуратуре: Нетаниягу, Кац и другие

Известная пословица гласит: если у вас паранойя – это не значит, что за вами не гонятся. Эту пословицу во всей ее глубине познал премьер-министр Биньямин Нетаниягу. На этой неделе, на фоне скандала вокруг главного военного прокурора, разразился мини-скандал. Это произошло после того, как министр обороны Исраэль Кац объявил о назначении нового главного военного прокурора Итая Офира.

Назначение, о котором было объявлено без согласования с Нетаниягу, вызвало резкую критику. В "Ликуде", в том числе приближенные Нетаниягу, были возмущены тем, что назначен выпускник "фонда Векснера" – структуры, которая в правых кругах воспринимается, как кузница кадров для израильского левого истеблишмента.

Премьер-министра занимали в контексте этого назначения совсем другие вопросы, главный из которых: почему Кац не согласовал с ним. Вывод напрашивался – Кац не захотел поделиться "кредитом", обозначив назначение как его персональное. Такие вещи Нетаниягу не прощает. Это, разумеется, не привело к увольнению Каца или подобным шагам, но заметно осложнило отношения между канцелярией премьер-министра и канцелярией министра обороны.

Тем временем политико-юридический аспект конфликта запутывается. Министр юстиции Ярив Левин и юридический советник правительства Гали Баарав-Миара не сумели прийти к компромиссу по вопросу о том, кто будет контролировать расследование дела бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми и других. Левин по-прежнему требует назначения главы Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей Ашера Кулы. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара настаивает на назначении отставного судьи Верховного суда. Несмотря на то, что судья Яэль Вильнер умоляла стороны прийти к компромиссу, затянувшаяся война между правительством и юридическим советником не позволила соглашению родиться.

Каким бы ни было, решение судей, оно вероятнее всего только подольет масла в огонь вражды. Министр иностранных дел Гидеон Саар в интервью Newsru.co.il, которое будет опубликовано 16 ноября, обвинил Баарав-Миару в том, что она ведет процесс политизации института юрсоветника. "Это привело к небывалому до сих пор кризису в отношениях между юридическим советником и правительством", – сказал Саар. Продолжение конфликта, судя по всему, уже 16 ноября.

Кнессет: законы и предвыборная атмосфера

Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о смертной казни для террористов. Вряд ли кто-то полагает, что зтот закон доберется до второго и третьего чтений, однако на данный момент авторы идей – партия "Оцма Иегудит" и НДИ получили свою толику пиара.

Несмотря на резонанс, который вызывает этот законопроект, не он определит будущее коалиции. А закон о призыве, который обладает таким потенциалом, не продвинулся ни на миллиметр. Несмотря на то, что раввины партии "Дегель а-Тора" дали добро на продвижение законопроекта, его обсуждение в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне не возобновилось.

Тем не менее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу может считать эту неделю вполне успешной. Ему удалось вывернуться из жестких тисков ультиматума Итамара Бен-Гвира, требовавшего утвердить в первом чтении закон о смертной казни. Ему удалось договориться с главой "Ционут Датит" Бецалелем Смотричем о возобновлении голосования с коалицией. Назначена и дата заседания правительства по утверждению бюджета. Утверждение правительством – это наиболее легкая часть процесса принятия бюджета, однако оно является своего рода демонстрацией намерений Нетаниягу. Голосование правительства за бюджет означает, что в ближайшие недели премьер-министр не намерен распускать Кнессет и объявлять выборы. Дальнейшее, как обычно, зависит от ШАС и "Яадут а-Тора".