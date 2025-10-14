x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Аль-Араби": ближайшей ночью ХАМАС передаст Израилю тела еще нескольких заложников

Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 14 октября 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 19:17
AP Photo/ Abdel Kareem Hana

Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что ближайшей ночью ХАМАС передаст Израилю тела еще нескольких заложников.

12-й телеканал передал, что в Израиле начата подготовка к получению тел.

По информации Reuters, ХАМАС уведомил посредников, что планирует передать Израилю тела еще четырех человек. Передача состоится около 22:00.

