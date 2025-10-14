"Аль-Араби": ближайшей ночью ХАМАС передаст Израилю тела еще нескольких заложников
время публикации: 14 октября 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 19:17
Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что ближайшей ночью ХАМАС передаст Израилю тела еще нескольких заложников.
12-й телеканал передал, что в Израиле начата подготовка к получению тел.
По информации Reuters, ХАМАС уведомил посредников, что планирует передать Израилю тела еще четырех человек. Передача состоится около 22:00.
Ссылки по теме