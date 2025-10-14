"Красный Крест" следом за ХАМАСом: поиск тел заложников в Газе может занять недели

Во вторник, 14 октября, "Красный Крест" назвал этап возвращения тел погибших или убитых заложников "огромной проблемой". Представитель этой организации заявил, что данный процесс сложнее, чем освобождение живых заложников.

По оценке "Красного Креста", поиск тел может занять "дни или недели". Ранее похожие заявления делал ХАМАС.

Согласно достигнутой ранее договоренности, Израиль будет передавать 15 тел убитых террористов (в основном речь идет об убитых 7-8 октября 2023 года) в обмен на тело одного заложника.

13 октября ХАМАС передал Израиля тела четырех заложников. Тела убитых террористов – жителей Газы – будут переданы через "Красный Крест".