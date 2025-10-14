x
Израиль

ЦАХАЛ: "Красный Крест" направляется к месту передачи тел заложников

Газа
Заложники
ХАМАС
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 14 октября 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 22:04
ЦАХАЛ: "Красный Крест" направляется к месту передачи тел заложников
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-службы Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности сообщили о получении от "Красного Креста" информации о том, что представители гуманитарной организации направляются к месту встречи с ХАМАСом, где им будут переданы тела израильских заложников.

ЦАХАЛ обратился к общественности с просьбой проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут сообщены родственникам.

Израильские СМИ сообщают, что главный раввин ЦАХАЛа бригадный генерал Эяль Крим въехал на территорию сектора Газы для встречи тел погибших.

