ЦАХАЛ: "Красный Крест" направляется к месту передачи тел заложников
время публикации: 14 октября 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 22:04
Пресс-службы Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности сообщили о получении от "Красного Креста" информации о том, что представители гуманитарной организации направляются к месту встречи с ХАМАСом, где им будут переданы тела израильских заложников.
ЦАХАЛ обратился к общественности с просьбой проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут сообщены родственникам.
Израильские СМИ сообщают, что главный раввин ЦАХАЛа бригадный генерал Эяль Крим въехал на территорию сектора Газы для встречи тел погибших.
Ссылки по теме