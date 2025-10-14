В Израиле уверены, что ХАМАСу известно местонахождение половины тел заложников

В Израиле заявляют, что на момент подписания соглашения ХАМАСу было известно местонахождение останков как минимум половины из 28 погибших заложников, и обвиняют ХАМАС в срыве договоренностей.

После того, как стало известно о решении Израиля ограничить поставки гуманитарной помощи в сектор Газы и ограничении работы КПП "Рафах", ХАМАС заявил, что вечером 14 октября Израилю будут переданы тела еще четырех человек.

Катарский телеканал "Аль-Араби" передал, что тела будут переданы "Красному Кресту" в двух местах в секторе Газы.

По информации сайта Ynet, ожидается, что в среду, 15 октября, ХАМАС передаст Израилю тела еще нескольких заложников.