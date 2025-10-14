x
14 октября 2025
|
последняя новость: 22:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2025
|
14 октября 2025
|
последняя новость: 22:24
14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Израиле уверены, что ХАМАСу известно местонахождение половины тел заложников

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Заложники
Израиль
время публикации: 14 октября 2025 г., 21:01 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 21:01
В Израиле уверены, что ХАМАСу известно местонахождение половины тел заложников
AP Photo /Jehad Alshrafi

В Израиле заявляют, что на момент подписания соглашения ХАМАСу было известно местонахождение останков как минимум половины из 28 погибших заложников, и обвиняют ХАМАС в срыве договоренностей.

После того, как стало известно о решении Израиля ограничить поставки гуманитарной помощи в сектор Газы и ограничении работы КПП "Рафах", ХАМАС заявил, что вечером 14 октября Израилю будут переданы тела еще четырех человек.

Катарский телеканал "Аль-Араби" передал, что тела будут переданы "Красному Кресту" в двух местах в секторе Газы.

По информации сайта Ynet, ожидается, что в среду, 15 октября, ХАМАС передаст Израилю тела еще нескольких заложников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

739-й день войны: перемирие в Газе, возвращение террористов, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 октября 2025

Трамп потребовал от ХАМАСа выполнять условия соглашения с Израилем и вернуть тела всех заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

Опубликованы имена четырех заложников, тела которых были переданы ХАМАСом Израилю
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

"Аль-Араби": ближайшей ночью ХАМАС передаст Израилю тела еще нескольких заложников