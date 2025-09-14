x
14 сентября 2025
Израиль

Саар: предоставление руководителям ХАМАСа убежища в Катаре противоречит резолюции Совбеза ООН

Ликвидация
Гидеон Саар
МИД
ООН
время публикации: 14 сентября 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 21:52
Саар: предоставление руководителям ХАМАСа убежища в Катаре противоречит резолюции Совбеза ООН
Chaim Goldberg/Flash90

Глава МИД Израиля Гидеон Саар провёл онлайн-брифинг для послов Израиля по всему миру по вопросам политической повестки дня. Говоря об атаке на главарей ХАМАСа в Катаре, министр Саар, в частности, сказал: "Я хотел бы обратить ваше внимание на очень важную резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую после терактов 11 сентября. "Все государства обязаны отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты, или предоставляет им убежище".

"Я считаю очень важным упомянуть об этом, – подчеркнул Саар. – Конечно, никто не хочет говорить об этом в контексте Израиля, но в свете этой резолюции Совета Безопасности невозможно утверждать, что все господа, собравшиеся в прошлый вторник в Дохе, не соответствуют данному критерию".

Напомним, что премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани назвал нанесенный Израилем удар по штаб-квартире ХАМАСа в Дохе "государственным терроризмом".

В ходе встречи арабских и исламских министров иностранных дел в Дохе он заявил: "Пришло время прекратить использовать двойные стандарты и наказать Израиль за все совершенные им преступления".

Он вновь подчеркнул, что удар ВВС ЦАХАЛа по штабу ХАМАСа в Дохе "подорвал посреднические усилия и региональную стабильность".

Израиль
