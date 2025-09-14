Премьер Катара: "Пора наказать Израиль за все совершенные им преступления"

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани на встрече арабских и исламских министров иностранных дел в Дохе заявил: "Пришло время прекратить использовать двойные стандарты и наказать Израиль за все совершенные им преступления".

Он вновь подчеркнул, что удар ВВС ЦАХАЛа по штабу ХАМАСа в Дохе "подорвал посреднические усилия и региональную стабильность".

Ранее премьер Катара называл действия Израиля "государственным терроризмом".