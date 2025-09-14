Мать заложника Гая Гильбоа-Далаля: "Он не в туннеле, он служит щитом для боевиков"

Мать похищенного террористами 7 октября Гая Гильбоа-Далаля рассказала, что террористы используют ее сына в качестве "живого щита", а не прячут его в туннелях.

В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Мейрав Гильбоа-Далаль рассказала, что ей сообщили: ее сына удерживают отдельно от других заложников, он на поверхности земли, и его перевозят с места на место, чтобы избежать атаки ЦАХАЛа. "Они используют моего сына в качестве "живого щита", – рассказала мать похищенного.

Напомним, неделю назад ХАМАС в рамках психологической войны опубликовал новое видео с похищенным израильтянином 24-летним Гаем Гильбоа-Далалем. Это первый за последние месяцы "признак жизни" от Гая: предыдущие публикации с его участием были в начале года.

Гай и его брат Галь 7 октября принимали участие в музыкальном фестивале Nova возле кибуца Реим. Спасаясь от террористов, они разделились. Галю удалось спастись, а Гай был похищен террористами, позднее ХАМАС опубликовал первые видео с его участием.\

Во время одного из освобождений заложников в рамках сделки с террористами ХАМАС привез к месту "церемонии освобождения" Гая Гильбоа-Далаля и Эвьятара Давида, их снимали в автомобиле, и на видео они просили отпустить их домой. Позднее было опубликовано видео с крайне истощенным Эвьятаром Давидом, которого террористы заставили рыть себе могилу в туннеле на камеру.