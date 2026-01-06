Пожилой мужчина обнаружен в Тират-Кармеле с симптомами гипотермии
время публикации: 06 января 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 10:53
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о пожилом мужчине, которого обнаружили у него дома в Тират-Кармеле с симптомами гипотермии (переохлаждения).
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, 73-летнему мужчине, неотложную помощь, после чего доставили его в больницу РАМБАМ в состоянии средней тяжести.
