Израиль

Покончивший с собой штурман-резервист Асаф Даган признан павшим военнослужащим

Психология
Минобороны
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 06 апреля 2026 г., 08:32 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 08:39
Покончивший с собой штурман-резервист Асаф Даган признан павшим военнослужащим
Michael Giladi/Flash90

После длительной общественной, юридической и медийной борьбы семьи штурмана-резервиста Асафа Дагана, который покончил с собой в октябре 2024 года по дороге на военную базу, министерство обороны признало его погибшим вследствие военной службы.

Семья погибшего прокомментировала это решение так: "Речь идет об исправлении глубочайшей несправедливости и ясном заявлении: моральная травма у летчиков, приводящая к развитию посттравматического синдрома, является травмой на службе – во всех отношениях".

Майор резерва Асаф Даган покончил с собой по дороге на военную базу в октябре. Его родные утверждают, что он после многих лет срочной, а затем контрактной службы в армии страдал от ПТСР, и покончил с собой из-за того, что так и не получил необходимой помощи.

Симптомы у него появились после демобилизации с контрактной службы, и почти целый год он думал о самоубийстве и планировал его.

Семья добивалась признания Асафа Дагана "погибшим во время военной службы" и разрешения похоронить его на военном кладбище. Пока министерство обороны и ЦАХАЛ отклоняли просьбу близких, тело находилось в морге больницы РАМБАМ.

В декабре 2024 года Высший суд справедливости постановил, что Асаф Даган должен быть похоронен с военными почестями, но на гражданском кладбище. Министр обороны принял решение суда. После похорон семья погибшего продолжала борьбу за признание его статуса.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944

Израиль
