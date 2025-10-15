x
15 октября 2025
15 октября 2025
Израиль

ХАМАС: "Для поиска остальных тел заложников необходима специальная техника"

время публикации: 15 октября 2025 г., 22:19
ХАМАС: "Для поиска остальных тел заложников необходима специальная техника"
AP Photo /Jehad Alshrafi

В среду, 15 октября, террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором утверждает, что строго соблюдает условия соглашения: Израилю переданы все живые заложники, а также тела погибших израильтян, которые удалось извлечь.

ХАМАС утверждает, что для поиска и извлечения остальных тел требуется специальное оборудование: "Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы закрыть этот вопрос".

В тоже время в Израиле утверждают, что ХАМАС может найти и извлечь из-под обломков тела как минимум еще десяти заложников. Израиль передал посредникам координаты, где, возможно, находятся останки израильтян.

