ХАМАС: "Для поиска остальных тел заложников необходима специальная техника"

В среду, 15 октября, террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором утверждает, что строго соблюдает условия соглашения: Израилю переданы все живые заложники, а также тела погибших израильтян, которые удалось извлечь.

ХАМАС утверждает, что для поиска и извлечения остальных тел требуется специальное оборудование: "Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы закрыть этот вопрос".

В тоже время в Израиле утверждают, что ХАМАС может найти и извлечь из-под обломков тела как минимум еще десяти заложников. Израиль передал посредникам координаты, где, возможно, находятся останки израильтян.