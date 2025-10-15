Тела еще двух заложников возвращены в Израиль

Вечером 15 октября ХАМАС через "Красный Крест" передал ЦАХАЛу останки двух погибших заложников. Если эксперты Института судебной медицины "Абу Кабир" подтвердят, что останки принадлежат израильтянам, в секторе Газы останутся тела 19 из 28 погибших в плену.

До того, как машины ЦАХАЛа с телами заложников покинули сектор Газы, состоялась церемония в память о погибших. Во время церемонии бойцы ЦАХАЛа накрыли гробы израильскими флагами, отдали им воинские почести и прочитали молитвы.

Машины с останками заложников в сопровождении полиции направляются в Институт судебной медицины. По оценкам полиции, кортеж прибудет к месту назначения в 00:15.

15 октября состоялась третья передача останков погибших заложников Израилю.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

15 октября ХАМАС заявил, что он передал все тела, которые смог извлечь. Террористическая группировка утверждает, что для поиска и извлечения остальных тел требуется специальная техника и оборудование: "Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы закрыть этот вопрос".

В тоже время в Израиле утверждают, что ХАМАС может найти и извлечь из-под обломков тела как минимум еще десяти заложников. Израиль передал посредникам координаты, где, возможно, находятся останки израильтян.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения, и в качестве ответной меры незначительно сократил объемы помощи, поступающей в Газу, а также закрыл КПП "Рафиах" на границе с Египтом для перехода жителей сектора.

Президент США Дональд Трамп, мирный план которого стал основой соглашения о прекращении огня в секторе Газы, 14 и 15 октября обращался к ХАМАСу с требованием выполнить свою часть соглашения и вернуть тела похищенных. В интервью CNN он заявил, что в противном случае разрешит Израилю возобновить боевые действия в Газе.