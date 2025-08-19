x
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
последняя новость: 16:30
19 августа 2025
Пресса

"Сругим": Готлиб популярна среди активистов "Ликуда", а министры теряют поддержку

Ликуд
Опрос
время публикации: 19 августа 2025 г., 16:29

Новый опрос, проведенный среди членов партии "Ликуд", показывает значительные изменения популярности депутатов, что может кардинально изменить составляющийся по результатам праймериз предвыборный список партии. Как сообщает "Сругим", действующие министры отодвинуты на нереальные места, в то время как вперед неожиданно вырывается Тали Готлиб.

Исследователь Аса Шапира, представивший результаты отчета, рассказал, что Амир Охана, Тали Готлиб и Боаз Бисмут, относительно молодые депутаты-ликудники, занимают первые места, в то время как министры и ветераны "Ликуда" Мири Регев, Ярив Левин, Эли Коэн и Гилад Эрдан отодвигаются на нижние строчки списка.

Возвращение бывших ликудников Гидеона Саара и Зеэва Элькина не радует членов партии: Саар в опросе получил 22-е место, а Элькин – 37 место в списке. На вопрос о том, кто должен возглавить "Ликуд", если Биньямин Нетаниягу не будет баллотироваться, 23,7% опрошенных назвали Исраэля Каца, однако на втором месте стоит "другой" кандидат – то есть, большинство ликудников еще не решили, за кого будут голосовать.

В опросе также фигурировал вопрос о позиции ликудников о создании комиссии по расследованию событий 7 октября: хотя Биньямин Нетаниягу настаивает на создании правительственной комиссии, 41,3% активистов партии предпочитают государственную комиссию.

Пресса
