ХАМАС подтвердил, что в ближайшие часы Израилю будут переданы два тела заложников

Заложники
ХАМАС
время публикации: 15 октября 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 20:46
AP Photo /Yousef Al Zanoun

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) опубликовали заявление, в котором подтвердили, что вечером 15 октября будут переданы Израилю тела двух заложников. Если это произойдет, то в секторе Газы останутся тела 19 израильтян.

Передача тел представителям "Красного Креста" состоится в 22:00.

Ранее израильские СМИ сообщили, что в Израиле ожидают, что вечером ХАМАС вернет тела пятерых заложников. Катарский канал "Аль-Араби" передал, что передача тел состоится в городе Газа.

