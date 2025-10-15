ХАМАС подтвердил, что в ближайшие часы Израилю будут переданы два тела заложников
время публикации: 15 октября 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 20:46
"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) опубликовали заявление, в котором подтвердили, что вечером 15 октября будут переданы Израилю тела двух заложников. Если это произойдет, то в секторе Газы останутся тела 19 израильтян.
Передача тел представителям "Красного Креста" состоится в 22:00.
Ранее израильские СМИ сообщили, что в Израиле ожидают, что вечером ХАМАС вернет тела пятерых заложников. Катарский канал "Аль-Араби" передал, что передача тел состоится в городе Газа.
