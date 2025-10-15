x
15 октября 2025
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 10:25
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тель-Авивский университет вручит свою высшую награду Стиву Виткоффу

США
Заложники
Университеты
Израиль
время публикации: 15 октября 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 10:06
Тель-Авивский университет вручит свою высшую награду Стиву Виткоффу
AP Photo/Mark Schiefelbein

Тель-авивский университет сообщил, что вручит высшую награду вуза – медаль Джорджа Вайза – Стиву Виткоффу, спецпосланнику президента США Дональда Трампа.

Эту награду вручают "выдающимся лидерам и визионерам за уникальный вклад на благо человечества, народа Израиля и государства Израиль".

По словам президента ТАУ профессора Ариэля Пората, "никто не заслуживает признания больше, чем Стив Виткофф, за его усилия по освобождению заложников".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 октября 2025

"Кешет": подписанию соглашения предшествовал визит Халиля аль-Хайи в гостиницу к Виткоффу и Кушнеру
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2025

Митинг в Тель-Авиве. Слова Виткоффа о Нетаниягу были освистаны, о Трампе – встречены аплодисментами