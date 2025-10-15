Тель-Авивский университет вручит свою высшую награду Стиву Виткоффу
время публикации: 15 октября 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 10:06
Тель-авивский университет сообщил, что вручит высшую награду вуза – медаль Джорджа Вайза – Стиву Виткоффу, спецпосланнику президента США Дональда Трампа.
Эту награду вручают "выдающимся лидерам и визионерам за уникальный вклад на благо человечества, народа Израиля и государства Израиль".
По словам президента ТАУ профессора Ариэля Пората, "никто не заслуживает признания больше, чем Стив Виткофф, за его усилия по освобождению заложников".
