Израиль

Поданы обвинения против 23-летнего Хаима Дивона из Бней-Брака за растление детей

Дети
Сексуальное насилие
Прокуратура
Бней-Брак
время публикации: 15 сентября 2025 г., 16:39 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 16:39
Поданы обвинения против 23-летнего Хаима Дивона из Бней-Брака за растление детей
Flash90

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 23-летнего Хаима Дивона из Бней-Брака, совершившего развратные действия в отношении троих детей в возрасте шести и семи лет.

По данным обвинительного заключения, Дивон встретил детей, двух мальчиков и девочку, гуляющими на улице. Он начинал общаться с детьми и под различными предлогами завлекал их в расположенные неподалеку здания. В частности, он убеждал детей, что ему нужна помощь, и предлагал им конфеты.

В укромном месте он закрывал детям глаза ладонью или убеждал их закрыть глаза, после чего совершал с ними развратные действия.

Прокуратура попросила продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства в связи с его опасностью для общественности. Не исключено, что у него могут быть и другие жертвы.

