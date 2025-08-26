x
26 августа 2025




Израиль

Охранник жилого комплекса обвиняется в совращении подростков 13-14 лет

время публикации: 26 августа 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 13:56
Охранник жилого комплекса обвиняется в совращении подростков 13-14 лет
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 23-летнего Мордехая Мизрахи из Бат-Яма, который обвиняется в сексуализированном насилии в отношении двоих детей в возрасте 13 и 14 лет.

Преступление было совершено на месте работы обвиняемого: он работает охранником жилого комплекса, в котором проживает один из пострадавших. В этом жилом комплексе для жильцов открыты тренажерный зал и игровая комната для малышей: именно эти помещения использовал обвиняемый.

По данным обвинительного заключения, Мордехай Исраэли встретился с подростками в лобби здания, где те ожидали своего приятеля. Он начал общаться с ними, и когда к ним присоединился третий подросток, он предложил их составить ему компанию во время перерыва на перекур.

Исраэли начал вести с подростками разговор на тему секса, и предложил им оральный секс. Обвиняемый сказал подросткам войти в кабинку туалета тренажерного зала в здании жилого комплекса, запер дверь, приказал подросткам убрать их телефоны, чтобы они не снимали происходящее. После этого Мордехай Исраэли совершил с подростками "действия сексуального характера" – двое из них согласились на это, третий отказался.

Исраэли вменяется изнасилование и запрещенная пенетрация. Прокуратура попросила продлить содержание обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.

