Арабские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят массированные удары по северу Газы
время публикации: 15 сентября 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 22:10
Арабские источники сообщают, что ЦАХАЛ наносит в последний час массированные удары по целям на северо-западе города Газа.
Согласно сообщениям, имел место удар с воздуха в формате "огненный пояс", используемый как правило для ликвидации подземных объектов.
Также сообщается о применении вертолетов и артиллерии и о пуске осветительных ракет.
ЦАХАЛ на текущий момент не комментирует эту информацию.