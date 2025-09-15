x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 22:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 22:10
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арабские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят массированные удары по северу Газы

Газа
время публикации: 15 сентября 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 22:10
Арабские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят массированные удары по северу Газы
AP Photo/Leo Correa

Арабские источники сообщают, что ЦАХАЛ наносит в последний час массированные удары по целям на северо-западе города Газа.

Согласно сообщениям, имел место удар с воздуха в формате "огненный пояс", используемый как правило для ликвидации подземных объектов.

Также сообщается о применении вертолетов и артиллерии и о пуске осветительных ракет.

ЦАХАЛ на текущий момент не комментирует эту информацию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook