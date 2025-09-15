Арабские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят массированные удары по северу Газы

Арабские источники сообщают, что ЦАХАЛ наносит в последний час массированные удары по целям на северо-западе города Газа.

Согласно сообщениям, имел место удар с воздуха в формате "огненный пояс", используемый как правило для ликвидации подземных объектов.

Также сообщается о применении вертолетов и артиллерии и о пуске осветительных ракет.

ЦАХАЛ на текущий момент не комментирует эту информацию.