Пищевое отравление в яслях: пострадали 15 малышей, двое госпитализированы

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование подозрений на пищевое отравление в двух яслях в центре Израиля. В рамках проверки собираются данные персонала и родителей, составляется карта симптомов и сопоставляется информация по всем случаям. Параллельно с этим будет проведена проверка кухни, готовившей еду для этих учреждений, сообщает Walla.

От пищевого отравления пострадали 15 малышей, двое были доставлены в больницу "Ихилов" и госпитализированы для наблюдения. Оба детских учреждения, где произошел инцидент, работают под одним руководством.

Специалисты минздрава изучают санитарные условия в яслях, где содержались пострадавшие дети, а также в кухне, поставлявшей еду в эти ясли, будут изучены процессы приготовления и хранения пищи и взяты пробы продуктов.