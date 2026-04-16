x
16 апреля 2026
|
последняя новость: 09:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 апреля 2026
|
16 апреля 2026
|
последняя новость: 09:30
16 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пищевое отравление в яслях: пострадали 15 малышей, двое госпитализированы

Инфекции
Минздрав
Образование
Дети
время публикации: 16 апреля 2026 г., 08:15 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 08:19
Пищевое отравление в яслях: пострадали 15 малышей, двое госпитализированы
Yossi Zeliger/Flash90 (Иллюстрация)

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование подозрений на пищевое отравление в двух яслях в центре Израиля. В рамках проверки собираются данные персонала и родителей, составляется карта симптомов и сопоставляется информация по всем случаям. Параллельно с этим будет проведена проверка кухни, готовившей еду для этих учреждений, сообщает Walla.

От пищевого отравления пострадали 15 малышей, двое были доставлены в больницу "Ихилов" и госпитализированы для наблюдения. Оба детских учреждения, где произошел инцидент, работают под одним руководством.

Специалисты минздрава изучают санитарные условия в яслях, где содержались пострадавшие дети, а также в кухне, поставлявшей еду в эти ясли, будут изучены процессы приготовления и хранения пищи и взяты пробы продуктов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
