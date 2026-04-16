Мемориальные церемонии на кладбищах в День Памяти будут записаны заранее

Министерство обороны сообщает, что на фоне ситуации в сфере безопасности церемонии Дня Памяти на военных кладбищах по всей стране будут проводиться в соответствии с указаниями Командования тылом.

Ожидается, что накануне Дня Памяти Командование тылом проведет оценку ситуации и обновит инструкции для населения.

Все основные государственные мемориальные церемонии по случаю Дня Памяти будут заранее записаны без привлечения большого количества зрителей на местах и показаны в СМИ и на цифровых платформах.

Таким образом, в случае, если не удастся провести массовые мероприятия по случаю Дня Памяти на военных кладбищах страны, широкой общественности все же будет дана возможность принять участие и почтить память павших.