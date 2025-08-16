Источники: ХАМАС отказался от своих требований, чтобы остановить операцию ЦАХАЛа в городе Газа

Источники в ХАМАСе сообщили в субботу, 16 августа, саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что делегация ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей уведомила египетских и катарских посредников о своей готовности вернуться к частичной сделке. Более того, по словам источников, ХАМАС отказался от "замечаний", которые ранее представил по последнему плану.

Речь идет о 60-дневном плане, предложенном американским посланником Стивеном Виткоффом, который включает освобождение десяти заложников, передислокацию сил ЦАХАЛа в секторе Газы и начало переговоров по финальной стадии сделки сразу после вступления соглашения в силу.

Источники утверждают, что ХАМАС отказался от своих требований, касающихся полного вывода войск, освобождения террористов и других вопросов.

По словам источников, ХАМАС занял эту позицию не под давлением других террористических организаций, а "из-за ощущения, что необходимо остановить израильский план, целью которого является захват города Газа с установлением полного контроля над городом и севером сектора Газы".

Турция, Катар и Египет уже проинформировали США о новой позиции ХАМАСа. Они добавили, что сейчас прилагаются усилия для возобновления переговоров на основе этой позиции с целью достижения второго этапа – полного прекращения огня в рамках всеобъемлющего соглашения.