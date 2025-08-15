ХАМАС заявил о готовности к рассмотрению предложений об условиях прекращения огня в Газе

Руководство террористической организации ХАМАС распространило заявление, в котором утверждается готовность "палестинских фракций" к рассмотрению предложений об условиях прекращения огня в Газе.

В заявлении ХАМАСа сказано: "Палестинские фракции готовы рассмотреть любые инициативы по вопросу прекращения огня в Газе, которые отвечают требованиям палестинцев и включают в себя прекращение военных действий в секторе, вывод оттуда израильских войск и снятие блокады с анклава".

ХАМАС поблагодарил Египет и Катар за приложенные "колоссальные усилия, нацеленные на возобновление поставок гуманитарной помощи в Газу", передает ТАСС.

Со стороны ХАМАСа прозвучало заявление о том, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе стороны "почти достигли серьезного соглашения". Ответственность за срыв переговоров ХАМАС возлагает на израильскую делегацию.

14 августа выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источник в ХАМАСе писала, что информация "о всеобъемлющем соглашении", над которым работают посредники, преувеличена и неточна. По ее данным, ХАМАС по-прежнему привержен египетскому плану по управлению сектором Газы и "готов сформировать комитет в координации с Египтом для контроля за выводом израильских войск".

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники передал 14 августа, что Израиль отклонил предложение посредников о 48-часовом режиме прекращения огня в секторе Газы.

Вместе с тем источники, знакомые с ходом переговоров, отметили, что посредники продолжают оказывать давление на Израиль, чтобы добиться гуманитарной паузы в боевых действиях. Они также сообщили, что в Каире состоялась встреча палестинских фракций, включая ХАМАС, "Исламский джихад", НФОП и ФАТХ, на которых обсуждался ход переговоров с Израилем.

14 августа стало известно, что глава "Мосада" Давид Барнеа посетил Доху, где встречался с главой правительства Катара.