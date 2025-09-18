Военная прокуратура: полковнику Йоаву Ярому предъявят обвинения в связи с гибелью Кехати и Эрлиха

Военная прокуратура объявила 18 сентября о намерении предъявить полковнику резерва Йоаву Ярому, бывшему начальнику штаба бригады "Голани", обвинение в связи с его причастностью к гибели сержанта Гура Кехати и краеведа, майора запаса Зеэва Ханоха Эрлиха.

20-летний Гур Кехати и 71-летний Зеэв Ханох Эрлих погибли 20 ноября 2024 года в Ливане. Краевед Зеэв Эрлих был приглашен армией для помощи в поиске укрытий террористов "Хизбаллы" в развалинах древней крепости и погиб вместе с Гуром Кехати в результате столкновения с террористами.

Вскоре после этого Йоав Яром подал в отставку с должности начальника штаба "Голани", взяв ответственность на себя.

По данным 12-го канала ИТВ, именно полковник Йоав Яром принял решение впустить Зеэва Ханоха Эрлиха в Южный Ливан. Поскольку военнослужащие не могли понять, где скрываются боевики, они решили обратиться к известному археологу, исследователю и краеведу Зеэву Эрлиху, который очень хорошо знает этот район: террористы использовали в качестве выхода из подземной инфраструктуры "Хизбаллы" древнюю крепость, гробницу пророка Шимона возле современной ливанской деревни Шэма. Исследователь откликнулся на просьбу армии, но Йоав Яром не проверил, был ли Зеэв Ханох Эрлих мобилизован в качестве резервиста и получил ли он разрешение на въезд в Ливан. Эрлих прибыл в Ливан в военной форме и в бронежилете, с точки зрения военнослужащих, он был защищен. Они вошли в крепость, и Эрлих привел их к шахте, там они столкнулись с вооруженными террористами, Зеэв Ханох Эрлих и сержант Гур Кехати были убиты, начштаба бригады "Голани" полковник резерва Йоав Яром был ранен.